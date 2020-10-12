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Жизнь

Кудрин рассказал, как «старые хвосты» готовили на него покушение в 2005 или 2006 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью «ТАСС», что на него готовили покушение, которое предотвратили.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

По словам Кудрина, ликвидировать его хотели в 2005 или 2006 году. С 2000 по 2011 год он занимал посты министра финансов и вице-премьера.

Покушение готовили из-за того, что он отказал в льготах частной компании, получившей ресурсы из госбюджета.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. Пока риски не миновали по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…> Точно не вспомню, но примерно 2005 или 2006 год <…> Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — пояснил Кудрин некоторые детали.


Кудрин отметил, что до его назначения в правительство отсрочку по возвращению средств продлевали, но он решил принципиально не идти на уступки.

«Я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — добавил глава СП.

Сотрудники ФСО выяснили подробный план покушения: где, когда и при каких обстоятельствах. Однако уголовное дело не завели, поскольку никто не пострадал и преступление предотвратили.

Ранее одноклассники Кудрина рассказали, как за ним бегали девчонки, которым очень нравилось, как он орудовал барабанными палочками.

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