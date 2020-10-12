Кудрин рассказал, как «старые хвосты» готовили на него покушение в 2005 или 2006 году

По словам Кудрина, ликвидировать его хотели в 2005 или 2006 году. С 2000 по 2011 год он занимал посты министра финансов и вице-премьера.

Покушение готовили из-за того, что он отказал в льготах частной компании, получившей ресурсы из госбюджета.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. Пока риски не миновали по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…> Точно не вспомню, но примерно 2005 или 2006 год <…> Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — пояснил Кудрин некоторые детали.