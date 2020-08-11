Одноклассники Кудрина рассказали, как за ним бегали девчонки

Одноклассники главы Счетной палаты России Алексея Кудрина рассказали « Собеседнику », что в школьные годы он занимался музыкой и ловко орудовал барабанными палочками.

Кудрин, когда его семья переехала в Архангельск, учился в местной школе № 17, где ученики создали два музыкальных ансамбля. Кудрин стал барабанщиком в ВИА «Инвенция».

«Занимались они в каморке за актовым залом, многие девчонки специально бегали смотреть, как они репетируют. Ребята играли на всех наших школьных вечерах. Репертуар — актуальный по тем временам: песни групп „Самоцветы“, „Цветы“, „Поющие гитары“», — рассказала замдиректора школы Ирина Брюхова, которая училась в параллельном классе.

Также юные музыканты пели «достаточно смелые» для того времени песни. По словам Брюховой, тогда музыкальные ансамбли — это «было модно и интересно».

«Мы тогда смогли выбить у директора школы барабаны и бас-гитары. Колонки для бас-гитары нам уже не дали, но мы их сами собрали, поснимав все динамики в школе, за что, конечно, потом получили от директора», — вспоминает архангельский музыкант Тим Дорофеевон совместную с Кудриным юность.

Он также рассказал, что будущий политик увлекался видеосъемкой — записывал все школьные мероприятия, благодаря чему у класса был собственный видеоархив.

Стоит отметить, что Кудрин до сих пор иногда садится за ударные установки. К примеру, в 2016 году он публично сыграл на фестивале «Джаз». Свой 50-летний юбилей он отмечал в джаз-клубе, где тоже играл на барабанах.

Напомним, экс-министр финансов России неоднократно подыгрывал таким известным музыкантам, как Игорь Бутман и Олег Киреев.