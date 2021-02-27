Эксперт назвал валюту, в которую стоит вкладывать сбережения весной

«Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — заявил Бабин.

По его мнению, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, пишет Lenta.ru. Эксперт уверен, что они в ближайшие 6−12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.

Ранее начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров указал лучшее время для покупки долларов. С середины весны покупка американской национальной валюты будет хорошей идеей — ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар.