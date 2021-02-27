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Экономика

Эксперт назвал валюту, в которую стоит вкладывать сбережения весной

Американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщает РИА Новости.

Доллар.
Доллар.
СС0

«Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — заявил Бабин.

По его мнению, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, пишет Lenta.ru. Эксперт уверен, что они в ближайшие 6−12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.

Ранее начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров указал лучшее время для покупки долларов. С середины весны покупка американской национальной валюты будет хорошей идеей — ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар.

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