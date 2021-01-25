Эксперт указал лучшее время для покупки долларов

В первой половине февраля и с середины весны покупка долларов будет хорошей идеей — ориентиром по курсу валюты станет уровень от 73 рублей до 68,5 рубля за доллар.

С начала этого года доллар рос к большинству валют, рассказал начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Поэтому доходность по американским казначейским бумагам тоже выросла.

«Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте», — сказал он агентству ПРАЙМ.

Сейчас американская валюта торгуется за 73,5−75,1 рубля за единицу, это немного выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже два раза отскакивал в декабре прошлого года, пишет News.ru.

Эксперт уточнил — на рубль сейчас могут оказать давление восстановление добычи Саудовской Аравией, снижение глобального спроса на сырье из-за коронавируса или санкции.

Ранее Управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США Джо Байдена.