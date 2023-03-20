Эксперт: о чем говорят изменения в топ-100 крупнейших налогоплательщиков региона

Изменение позиций предприятий в топ-100 — неплохой индикатор предпринимательской активности региона. Анализ рейтинга за 2022 и предыдущие годы показывает: бюджет сохранил устойчивость, несмотря на давление санкций, часть предприятий сумели улучшить позицию, другие же, наоборот, выпали из сотни. Попробуем разобраться, что и почему произошло. Наш эксперт — Сергей Воробьев , доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Отсутствие кардинальных сдвигов

Особенности отраслевой экономики Алтайского края (в ее структуре преобладает занятость в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере) определили отсутствие кардинальных структурных сдвигов в налоговых поступлениях.

При этом остается высокой доля «нерыночного» сектора экономики: образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления, обеспечения безопасности.

Этот фактор влечет за собой высокую нагрузку на федеральный и региональный бюджет и риски социально-экономического развития региона при ограниченности бюджетных возможностей, поскольку финансовые ресурсы вращаются «внутри системы», а реальные источники трансформации структуры доходной и расходной части бюджета региона отсутствуют.

Аналитика. Сергей Воробьев , АФ РАНХиГС

В 2021 году в топ-100 подобных организаций было 26, на их долю пришлось 5,2% всех налоговых поступлений. В 2022 году их количество изменилось несущественно — до 23, а доля в формировании поступлений налогов и страховых взносов снизилась до 5%.

Вместе с тем особенности занятости и структуры экономики региона определили относительную устойчивость налоговых поступлений со страховыми взносами. Так, поступления в консолидированный бюджет РФ увеличились с 132,7 млрд рублей в 2018 году до 193,9 млрд в 2022-м, или на 46,1%.

Рост налоговых поступлений и страховых платежей наблюдается ежегодно: в 2019 году на 9,3%, в 2020 году на 2,7%, в 2021 году на 20,7%, в 2022-м на 7,6% (по сравнению с предыдущими годами).

Многие СМИ при обсуждении прироста поступлений сравнивают его с инфляцией в регионе на уровне 12,1%. Однако это сопоставление не совсем корректно.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

В 2021 году достаточно высокое влияние на налогооблагаемую базу оказывала благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках, а в 2022-м цены на большую часть экспортоориентированной продукции снизились в рублевом эквиваленте на фоне роста затрат.

В результате поступления по налогу на прибыль сократились с 24 до 21,5 млрд рублей, или на 10,4%. Снижение поступлений в бюджет по налогу на прибыль не смог перекрыть даже прирост акцизов (+622,5 млн рублей), ЕСХН (+239 млн), налога на имущество (+486,6 млн) и НДПИ (+147,9 млн).

Наиболее существенный прирост обеспечили поступления, которые по большей части определяются фондом оплаты труда: страховыми платежами (+4,88 млрд рублей, или 8,4%) и НДФЛ (+5,27 млрд рублей, или 16,1%).

Причины этого — преимущественно в увеличении средней номинальной зарплаты работников, поскольку занятость за этот же период снизилась в среднем на 1,9%. По данным Алтайкрайстата, средняя зарплата за январь-ноябрь 2022 года возросла на 15,4%, а по различным отраслям экономики прирост варьирует от 6,4% до 37,6−50%.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Изменение курса национальной валюты в 2022 году оказало существенное влияние на финансовые результаты предприятий, производящих востребованную на мировых рынках продукцию и/или приобретающих импортное сырье и комплектующие. Соответственно существенно изменились поступления налога на прибыль, а также налогов по «спецрежимам» — УСН, ЕСХН.

Но доля «упрощенки» и единого сельхозналога в поступлениях в консолидированный бюджет РФ от плательщиков края невысока: в 2018—2020 годах она не превышала 3,2−3,5%, в 2021—2022 годах — 4,3−5%.

Более весомой является доля налога на прибыль — 11,1−13,4% всех поступлений в 2018—2022 годах, а также НДС — 14,5−21,6%. При этом доля налога на добавленную стоимость неуклонно повышается, в том числе НДС на импортируемые товары: с 1,7% до 3,9% поступлений в консолидированный бюджет.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Лидеры рейтинга

В десятке крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов края — торговые компании («Розница К-1″, „Торговый дом БМЗ“, ПКФ „Мария-Ра“), промышленные („Алтай-кокс“, „Алтайвагон“) и фармацевтические организации („Эвалар“), производители алкогольной и безалкогольной продукции (Барнаульский пивоваренный завод, Бочкаревский пивоваренный завод), а также энергокомпания „Барнаульская генерация“ и РЖД.

Позиции в топ-100 определяются двумя факторами:

специализацией ( видами деятельности) и масштабами деятельности , что определяет потребность в ресурсах , величину налогооблагаемой базы и структуру налогов , платежей;

видами деятельности) и масштабами деятельности что определяет потребность в ресурсах величину налогооблагаемой базы и структуру налогов платежей; состоянием рынка товаров и услуг , на которых организации осуществляют деятельность.

„Алтай-кокс“ сохранил позицию лидера рейтинга, несмотря на существенное снижение доходов и рентабельности.

Аналитика. Сергей Воробьев , АФ РАНХиГС

Выручка предприятия в 2022 году сократилась на 13,7% по сравнению с 2021 годом и составила 92,2 млрд рублей при увеличении себестоимости продаж на 34,2%. Чистая прибыль за этот период снизилась на 63,8% - до 14,8 млрд рублей, что привело к сокращению текущего налога на прибыль в 2,9 раза.

Однако общая сумма налогов и платежей „Алтай-кокса“ увеличилась за счет НДФЛ и страховых платежей, поскольку фонд оплаты труда стал больше на 13,6%.

Финансовые показатели заринского предприятия напрямую связаны с работой головной компании — Новолипецкого металлургического комбината, на которую повлияли введенные санкции. Однако здесь следует иметь в виду следующее.

Если сопоставлять финансовые показатели 2022 года не с предыдущим годом, когда были получены сверхвысокие доходы и рентабельность, а с более ранним периодом (2018−2019 годы), то очевидно: доходы предприятия, наоборот, возросли на 58,6−81,6%, а рентабельность продаж (по чистой прибыли) на 7,1−14,4 процентных пункта.

Аналитика. Сергей Воробьев , АФ РАНХиГС

На изменение финансовых результатов в 2022 году повлияло как сокращение объема производства „Алтай-кокса“ по сравнению с 2021 годом, так и динамика цен, которые снизились до уровня 2019−2020 годов.

Так, в 2019 году цены варьировались от 11,5 тыс. рублей за тонну до 15,4 тыс., в 2020 году — от 11 до 13,5 тыс. рублей. А к декабрю 2021 года достигли 39,4 тыс.

Всегда успешные

Наличие в топ-20 предприятий пяти организаций (Барнаульский пивоваренный завод, Бочкаревский пивоваренный завод, „Тейси“, Борихинский пивоваренный завод, Иткульский спиртзавод), специализирующихся на производстве алкогольных и безалкогольных напитков, определено объемами их производства, а также высокой долей НДС и акцизов в стоимости реализуемой продукции.

В 2022 году в Алтайском крае произведено 650 тыс. декалитров водки, что выше 2021 года на 31,3%; пива — более 18 млн декалитров, что ниже предыдущего года на 1,7%; безалкогольных напитков (без природной питьевой воды) — 20 млн декалитров, или на 23% больше, чем годом раньше.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

В среднем по пяти организациям этого вида деятельности на акцизы и НДС приходилось 93,7−95% выплаченных ими налогов и платежей. В целом „пятерка“ обеспечила в 2021—2022 годах 3,7−4,1% всех налогов и платежей в регионе.

Наибольший прирост объемов производства безалкогольных напитков наблюдался на Барнаульском и Бочкаревском пивоваренном заводах: с июня 2022 года здесь начали выпускать колу, воспользовавшись нишей, освободившейся вследствие ухода с рынка ее зарубежных производителей.

На фоне достаточно высокого спроса не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах, оба предприятия достаточно быстро освоили новые рынки. По итогам 2022 года в структуре продаж безалкогольной продукции Барнаульского пивоваренного завода доля колы достигла 18%. При этом в 2023 году предполагается существенное увеличение ее производства.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

Окна возможностей

Барнаульский и Бочкаревский пивоваренные заводы — не единственные предприятия региона, которые воспользовались „окном возможностей“ и освободившимися нишами на различных товарных рынках вследствие ухода из России ряда зарубежных товаропроизводителей.

Так, „Алейскзернопродукт“, который в 2022 году вернулся в топ-100 крупных налогоплательщиков края, заняв в нем 48-е место, с весны 2022 года начал выпускать корма для кошек и собак. В ноябре 2022 года мощности были загружены уже на 100%. В 2023 году предприятие планирует дополнительно освоить премиальные сегменты рынка кормов для домашних животных, а общее количество ассортимента расширить до полутора десятков.

„Алтайвагон“ (5-я позиция в 2021—2022 годах) и Барнаульский вагоноремонтный завод (22-е место в 2022 году, 99-е — в 2021-м) за год выпустили 9621 вагон, что на 17,7% больше, чем годом раньше.

Компания „Алейскзернопродукт“. Дмитрий Лямзин.

Существенно увеличили объемы предприятия по производству одежды, серной кислоты, минеральных удобрений, пластмасс и лакокрасочных материалов, лекарств и медицинских материалов. А предприятия ОПК Алтайского края не только нарастили производство, но и провели дополнительный набор рабочих и специалистов.

Единственная отрасль экономики, в которой наметился существенный спад производства, — деревообрабатывающая. В 2022 году ее предприятия так и не смогли преодолеть барьеры выхода на зарубежные рынки для российских товаров из дерева и фанеры.

По этой причине „Каменский ЛДК“ и „Рубцовский ЛДК“, которые в 2021 году занимали соответственно 89-е и 95-е места в рейтинге, в 2022 году „выпали“ из топ-100.

При этом в 2018—2021 годах налог на прибыль в среднем по „Каменскому ЛДК“ и „Рубцовскому ЛДК“ составлял от 186,7 млн рублей до 488,7 млн, или 62,7−82,3% всех уплаченных налогов и страховых платежей.

Каменский ЛДК. Холдинговая компания „Алтайлес“.

Вклад агросектора

Детальное рассмотрение организаций топ-100 налогоплательщиков региона выявило низкий удельный вес поступлений от предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В 2020—2022 годах в нем было шесть, пять их них присутствовали в рейтинге ежегодно: Черемновский сахарный завод, агрофирма „Черемновская“, Барнаульский молочный комбинат, АКХ Ануйское» и «Алтайская крупа». А еще два («Алейскзернопродукт» и «Холод») — два года из трех.

Восьмая организация — «Алтайский бройлер» в 2021 году была присоединена к компании «Куриное царство» (Липецкая область) и большую часть налогов и платежей администрирует за пределами региона.

Аналитика. Сергей Воробьев , АФ РАНХиГС

В совокупности обозначенные организации обеспечивали всего 1,2−1,3% налоговых поступлений и страховых платежей. При этом в 2021 году каждая из них укрепила рейтинговые позиции по сравнению с предыдущим годом, а в 2022-м, напротив, ухудшила, что связано с изменением цен на сахарную свеклу, зерновые и масличные культуры, крупы, сахар-песок и молочную продукцию.

Визуально низкая доля предприятий АПК определяется, с одной стороны, преобладанием в агросекторе малых и средних предприятий. Однако, если бы топ-100 учитывал сумму уплаченных налогов взаимосвязанными лицами (например, не по отдельным юрлицам, а в целом по группам компаний), то рейтинг был бы более «рыночным» и включал больше предприятий реального сектора экономики, в том числе — представителей АПК и строительства.