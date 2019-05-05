Эксперт опроверг связь между низкой производительностью труда и большим числом праздников

В Ирландии, занимающей первое место в мире по производительности труда по данным ОЭСР, количество нерабочих праздничных дней всего на три дня меньше чем в России, а производительность ирландского труда почти в четыре раза выше российского. Получается, что коренные причины низкой производительности россиян кроются в другом, сказала Комарова.

По ее словам, одной из причин является проблема измерения производительности. В России находится много производств иностранных компаний, они занимают доминирующие позиции и оттягивают на себя львиную долю коллективной эффективности, это занижает российские показатели производительности, объясняет эксперт.

Еще одна причина — отсутствие стимула инвестировать в повышение производительности труда. Когда оплата труда низкая, у производителей нет мотивации для замещения труда капиталом, считает Ирина Комарова.