Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что не стоит вкладывать средства в юань с целью инвестиций, особенно после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Об этом пишет Lenta.ru.

Юань обладает высокой ликвидностью и низкой волатильностью, но его нельзя рассматривать как полноценную замену доллару в качестве инвестиционного инструмента.

Тем, у кого есть наличные доллары или евро, аналитик рекомендует использовать их для поездок за границу. Если же таких средств нет, то можно рассмотреть возможность взять с собой в путешествие наличные или безналичные юани, используя карты UnionPay. Однако в качестве инвестиции юань пока не может конкурировать с долларом.

Отмечается, что юань сможет конкурировать с долларом только если произойдет значительное ослабление американской валюты. Это возможно лишь в случае серьезных экономических и политических потрясений, подобных тем, что происходили во времена перестройки и распада Советского Союза.

Эксперт также отметил, что пока позиции доллара остаются сильными на мировой арене, юаню не удастся стать полноценной заменой. Однако он может быть использован как альтернатива рублевым вложениям, поскольку его стоимость будет расти. Тем не менее, масштабы использования юаня в качестве альтернативы доллару будут значительно меньше.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, стоит ли сейчас скупать валюту.

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