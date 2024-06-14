Финансовый эксперт Алексей Кричевский в разговоре с « Газетой.Ru » порекомендовал россиянам воздержаться от покупки долларов и евро, если есть такая возможность.

Отмечается, что массовая покупка валюты во время паники, как это было в первые дни кризисов в 2022, 2020 и 2014 годах, может привести к нехватке наличных средств.

Кричевский подчеркнул, что нет никаких фундаментальных причин для беспокойства. Быстро организовать схему работы с зарубежными счетами и картами не получится. Поэтому лучше всего переждать нестабильный период или одолжить валюту у знакомых, пообещав вернуть долг тоже в валюте, если это действительно необходимо.

Однако, если валюта нужна срочно, то стоит пойти и купить ее, заключил финансовый эксперт.

Ранее сообщалось, что у российских обменников валюты образовались очереди.

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