Люди спешат обменять валюту после того, как Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов с долларом и евро.

Решение биржа приняла в связи с санкциями, которые расширил Минфин США. Под рестрикции попала Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, выступающий посредником при сделках с валютой на торговой платформе, указывает "Росбалт".

По данным Центробанка, сделки с этими валютами будут совершаться на внебиржевом рынке. При этом граждане и компании по-прежнему могут покупать и продавать их через российские банки.

Что произошло

США ввели санкции против нескольких российских финансовых институтов — Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Многие экономисты отмечают, что это грозит России изоляцией от долларовой системы.

Ранее США уже вводили блокирующие санкции против «СПБ Биржи» — основной площадки по торговле иностранными акциями в России. С тех пор на территории РФ фактически невозможна торговля американскими и европейскими ценными бумагами.

Прогноз

По словам экспертов, доллары и евро в России подорожают. По крайней мере до тех пор, в стране не появится новая площадка для валютных торгов.

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