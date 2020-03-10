Эксперт-пессимист рассказал, как обвал рубля скажется на жизни простых россиян

Курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть.

«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — считает профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Испытание для ЦБ и неизбежность

Цены на импортные товары — автомобили, одежду, технику —. однозначно подорожают.

«Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием. Понять, насколько поднимутся цены, элементарно — смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание. Конечно, здесь будет место некоторой задержки, но это неизбежно», — отметил эксперт.

Товары первой необходимости

Несмотря на то, что покупательная способность россиян может снизиться, радикального подорожания товаров первой необходимости, вероятно, не будет, считает финансист.

Речь идет о молоке, зерне, яйцах, а также бытовой технике.

Перспектива

Насколько еще упадет рубль в ближайшей перспективе, по мнению финансиста, сказать сложно — слишком много вероятностей и допущений.

Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно.

В правительстве

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, на котором чиновники обсудили, с чем связано падение цен на нефть, произошедшее в ночь на понедельник, и как сохранить стабильность российской экономики в текущей ситуации.

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Макроэкономическая и финансовая стабильность сохранится даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Однако ряд экспертов говорят, что обрушения цен на нефть все же может негативно сказаться на российском бюджете, если оно продлится достаточно долго. Кроме того, оно вызвало обвал рубля по отношению к основным валютам. Это приведет к ускорению инфляции и, возможно, замедлению деловой активности.

«Черный» понедельник

«Черный понедельник» 9 марта курс рубля резко упал на фоне информации о снижении цен на нефть. Ряд аналитиков считают, что весьма возможно дальнейшее ослабление рубля. Хотя в этот день курс доллара превысил 74,4 рубля.

Цены на нефть на открытии торгов в ночь на 9 марта обрушились на 30%. Позднее падение было отыграно, но оно оказалось крупнейшим с 1991 года.