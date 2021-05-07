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Экономика

Эксперт посоветовал россиянам скупать доллары

Курс рубля сейчас начал укрепляться, поэтому самое время вложиться в валюту, считает специалист по инвестициям Егор Клопенко.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

По словам эксперта, в диапазоне 70−75 рублей за доллар вкладываться в валюту становится выгодным, пишет ПРАЙМ.

«Мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74−75 рублей за доллар», — отметил Клопенко.

Эксперт считает покупку валюты разумным шагом прежде всего потому, что есть значительная вероятность очередного витка напряженности между США и Россией. И в этом случае диапазон будет 75−85 рублей за доллар, пишет News.ru.

«А если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше», — подытожил специалист.

Ранее экономист рассказал, когда может рухнуть доллар.

У доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — стран Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.

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