28 марта
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Экономика

Эксперт посоветовала россиянам не покупать акции и валюту

Не покупать валюту и акции порекомендовала в беседе с URA.RU эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

Никитина подчеркнула, что при покупке валюты и акций есть риск потерять деньги. Кроме того, заявила она, сейчас это бессмысленно.

«С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего», — сказала финансовый эксперт.

По ее словам, акции можно купить «в надежде заработать», но тогда есть риск потерять 50%.

Тем, кто все же хочет вложиться в ценные бумаги, Никитина советует выбрать надежную компанию и изучить, чей бизнес точно не прогорит.

Зарабатывать на валюте тоже нет смысла, считает эксперт: во-первых, ее практически негде покупать. Во-вторых, рубль может укрепиться.

Ранее финансист заявил, что говорить о крахе доллара пока рано.

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