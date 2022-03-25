Финансист заявил, что говорить о крахе американского доллара пока рано

По его мнению, доллар продолжает оставаться «мерой всех вещей», пишут «Известия».
«При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть $1 трлн», — заявил эксперт.
Сосновский напомнил, что 60% валютных резервов мира держат в долларах, а почти 90% сделок проходят через эту валюту.
Но тем не менее альтернатива доллару должны быть в качестве подстраховки.
«Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жесткая инициатива. Да, она в значительной мере коснется евро, а не доллара», — подчеркивает Сосновский.
По его данным, Россия и раньше имела положительный баланс в экономических отношениях с ЕС, то есть больше продавала, чем импортировала.
После введения санкций европейцы сами уменьшили импорт. В результате евро стал не очень нужной валютой, так как покупать на нее товары или инвестировать нельзя.
Но переход на рублевый расчет — все равно беспрецедентная мера.
«Страны Латинской Америки, Африка, Индия, Китай, ОАЭ — с этими странами мы ведем торговлю в долларовых ценах и расчетах. Первые сигналы об уходе от повсеместной долларовой системы приходят, но до дедолларизации далековато», — подытожил Сосновский.
Ранее 24 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия переводит расчеты за газ в рубли. Это касается поставок в недружественные страны.
Президент Сербии назвал уже это решение «проблемой».