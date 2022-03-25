25 марта
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Экономика

Финансист заявил, что говорить о крахе американского доллара пока рано

Говорить о крахе американской валюты пока рано, уверен финансист, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

По его мнению, доллар продолжает оставаться «мерой всех вещей», пишут «Известия».

«При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть $1 трлн», — заявил эксперт.

Сосновский напомнил, что 60% валютных резервов мира держат в долларах, а почти 90% сделок проходят через эту валюту.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

Но тем не менее альтернатива доллару должны быть в качестве подстраховки.

«Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жесткая инициатива. Да, она в значительной мере коснется евро, а не доллара», — подчеркивает Сосновский.

По его данным, Россия и раньше имела положительный баланс в экономических отношениях с ЕС, то есть больше продавала, чем импортировала.

После введения санкций европейцы сами уменьшили импорт. В результате евро стал не очень нужной валютой, так как покупать на нее товары или инвестировать нельзя.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Но переход на рублевый расчет — все равно беспрецедентная мера.

«Страны Латинской Америки, Африка, Индия, Китай, ОАЭ — с этими странами мы ведем торговлю в долларовых ценах и расчетах. Первые сигналы об уходе от повсеместной долларовой системы приходят, но до дедолларизации далековато», — подытожил Сосновский.

Ранее 24 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия переводит расчеты за газ в рубли. Это касается поставок в недружественные страны.

Президент Сербии назвал уже это решение «проблемой».

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