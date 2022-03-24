Президент Сербии назвал проблемой решение России принимать оплату за газ в рублях

Решение российской стороны о принятии оплаты за газ в рублях вызывает «много сложных вопросов», заявил президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, Венгрия и Болгария не пойдут на такой шаг.

Это решение станет проблемой для всего мира, считает Вучич.

«Некоторые считают, что это гениально — в геополитической игре противостоять нефтедоллару вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Поэтому я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — сказал он в эфире программы «Сигналы» на RTV.

По словам Вучича, после объявления решения России газ подорожал на 25%, пишет РБК.

Российский газ поступает в Сербию и Венгрию через газотранспортную систему Болгарии.

Болгарский министр энергетики этой страны Александр Николов ранее говорил, что у Софии есть возможность оплачивать газ в рублях. «Мы изучаем сценарии, их рассматривает „Болгарский энергетический холдинг“. Риска оплаты по действующему контракту нет», — сказал он.

О готовности оплачивать поставки российского газа рублями сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан: «По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре».

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин заявил о решении в кратчайшие сроки перевести в рубли расчеты за поставки газа в Европу.