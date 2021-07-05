Эксперт предупредил о рисках совкового регулирования цен

Колбаса и мясные деликатесы в магазине.

Когда власти начинают жестко заниматься регулированием цен по всей цепочке, производители лишаются стимула и возможности к модернизации.

В результате «не будет просто продукта», и мы «вернемся в добрые советские времена на уровне «ты мне — я тебе», — сказал Линник.

Также он предложил сократить в три-четыре раза квоты на привлечение иностранных рабочих, поскольку мигранты создают несправедливую конкуренцию для россиян, а стоимость рабочей силы дешевеет, пишет bfm.ru.

С чего все началось

В апреле председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 9 млрд рублей, которые получат производители сахара и подсолнечного масла.

Данная мера, по оценкам кабмина, позволит регулировать розничные цены на эти продукты.