Мишустин выделил 9 млрд рублей на сдерживание цен. Что это изменит

Документы уже размещены на сайте правительства.
В пояснительной записке указывается, что производители подсолнечного масла и сахара-песка получат частичную компенсацию затрат на изготовление и реализацию продуктов.
Компенсацию получат только те производители, которые участвуют в соглашении о стабилизации цен на продовольственные товары.
Выделенные средства, по словам Мишустина, позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а также 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Ожидается, что по таким ценам в России будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара.
Впрочем, небольшой рейд журналистов altapress.ru по розничным магазинам Барнаула, показал, что эти цены пока никто не выдерживает. А региональное правительство Виктора Томенко пока публично не разъясняло, как будет осуществляться ценовой контроль.
Компенсационные выплаты производителям установлены нормированные. Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.
Ранее правительство РФ продлило соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу — до 1 октября 2021 года.