Мишустин выделил 9 млрд рублей на сдерживание цен. Что это изменит

Председатель правительства Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 9 млрд рублей, которые получат производители сахара и подсолнечного масла. Данная мера, по оценкам кабмина, позволит регулировать розничные цены на эти продукты.

Документы уже размещены на сайте правительства.

В пояснительной записке указывается, что производители подсолнечного масла и сахара-песка получат частичную компенсацию затрат на изготовление и реализацию продуктов.

Компенсацию получат только те производители, которые участвуют в соглашении о стабилизации цен на продовольственные товары.

Выделенные средства, по словам Мишустина, позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а также 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Ожидается, что по таким ценам в России будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара.

Впрочем, небольшой рейд журналистов altapress.ru по розничным магазинам Барнаула, показал, что эти цены пока никто не выдерживает. А региональное правительство Виктора Томенко пока публично не разъясняло, как будет осуществляться ценовой контроль.

На Черемновском сахарном заводе. Олег Богданов

Компенсационные выплаты производителям установлены нормированные. Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее правительство РФ продлило соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу — до 1 октября 2021 года.