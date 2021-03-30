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Экономика

Заморозку цены на масло продлили до холодов. Стоимость сахара «оттает» летом

Правительство России продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло, сообщают на сайте кабмина.

Сахар.
Сахар.
CC0

Постановление о продлении срока действия соглашения, устанавливающее максимальные цены, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года», — отметили в правительстве.

Стоимость 1 кг сахара зафиксировали на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.

В правительстве напомнили, что срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля: «Могло привести к удорожанию этих продуктов».

Ранее крупные торговые сети заявили о нехватке сахара и подсолнечного масла, которые они пытаются закупить у производителей по фиксированным ценам.

Кстати, если цены в магазинах выше указанных, то это оттого, что цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать — просто вводят корректирующие коэффициенты.

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