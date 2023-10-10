10 октября
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Экономика
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«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА-, прогноз по рейтингу позитивный.

«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА-.
«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА-.
Источник: пресс-служба ПАО «Банк Уралсиб».

Агентство отмечает, что рейтинг банка обусловлен высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, адекватным качеством активов и уровнем корпоративного управления. Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по дальнейшему росту доходных активов.

Высокая оценка рыночных позиций, по мнению экспертов агентства, обусловлена устойчивым положением банка на российском банковском рынке. Включение в санкционные списки иностранных государств не привело к ограничениям для развития бизнеса банка по его ключевым направлениям. Эксперты отметили, что деятельность банка высоко диверсифицирована по сегментам кредитного риска и по источникам доходов.

Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с комфортным запасом. В 2022 году и 1 полугодии 2023 года были существенно улучшены показатели рентабельности деятельности, и по итогам 2023 года эксперты агентства также ожидают сохранение комфортного уровня рентабельности банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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