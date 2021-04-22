22 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Эксперт рассказал, когда курс доллара взлетит до 100 рублей

Скачок доллара на треть от текущей его цены возможен в ближайшие несколько лет, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Доллар.
Доллар.
СС0

По его словам, стоимость американской национальной валюты так и продолжит расти в силу специфики российской экономики.

«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», — цитирует Голубовского News.ru.

Однако, отметил собеседник, на рост курса доллара в последние годы больше влияет не разница в уровне инфляции, а политическая и экономическая нестабильность России.

«Поскольку ситуация в стране и вокруг неё меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс <падение рубля> продолжится», — заявил аналитик.

В 2020 году Центробанк за несколько месяцев потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%.

Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, заявляли аналитики «Газпромбанка».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость