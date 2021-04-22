Эксперт рассказал, когда курс доллара взлетит до 100 рублей

По его словам, стоимость американской национальной валюты так и продолжит расти в силу специфики российской экономики.
«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», — цитирует Голубовского News.ru.
Однако, отметил собеседник, на рост курса доллара в последние годы больше влияет не разница в уровне инфляции, а политическая и экономическая нестабильность России.
«Поскольку ситуация в стране и вокруг неё меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс <падение рубля> продолжится», — заявил аналитик.
В 2020 году Центробанк за несколько месяцев потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%.
Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, заявляли аналитики «Газпромбанка».