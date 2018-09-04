Эксперт рассказал о курсах доллара и евро

Российская национальная валюта, скорее всего, будет снижаться в цене против доллара и евро вплоть до появления какой-либо определенности относительно новых санкций США, пишет «РГ» со ссылкой на аналитика ГК Forex Club Ивана Марчену.

«Спокойный» рубль

Вплоть до выхода с каникул американского Конгресса — 6 сентября — рубль будет вести себя достаточно спокойно, хотя не исключена и умеренно негативная динамика.

В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько жесткими окажутся санкции. Пока ожидается, что они затронут российские стратегические компании, госбанки и госдолг России.

Валютные пары

Доллар. СС0

Пара рубль-доллар будет двигаться в диапазоне 67−68 рублей, рубль-евро — в коридоре 78−79 рублей. В том случае, если санкции окажутся очень болезненными, рубль рискует уйти ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Позиция Центробанка

Вызывает вопросы и дальнейшая позиция российского Центробанка, который должен озвучить свою стратегию по покупкам валюты на внутреннем рынке для нужд Минфина. Ранее ЦБ прекратил закупки до сентября, хотя до этого собирался купить валюту с 7 августа по 6 сентября на 383,2 млрд рублей (по 16,7 млрд рублей в день).

«Черное золото»

Ожидается, что в течение месяца российскую национальную валюту будут поддерживать высокие цены на нефть, закрепившиеся выше отметки 75 долларов за баррель марки Brent.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2018—2020 годах.

Так, Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

С начала 2018 года курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 10,37 рубля (на 18%), до 68 рублей.

Предсказать невозможно

Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что поведение валюты зависит от разных факторов и предсказать его невозможно.

Министр добавил, что российское правительство подготовилось к новым американским санкциям, в частности к запрету на покупку госдолга. По словам Силуанова, у властей есть пакет мер, как действовать в этой ситуации.