Сбербанк спрогнозировал на три года средний курс доллара к рублю

Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2018—2020 годах, сообщает ТАСС .

Так, Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

С начала 2018 года курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 10,37 рубля (на 18%), до 68 рублей.

Ключевая ставка

Банк повысил прогноз уровня ключевой ставки ЦБ РФ на 2018−2020 годы. В частности, Сбербанк прогнозирует ключевую ставку на конец 2018 года на уровне 7,5% против предыдущего прогноза на уровне 6,75%.

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 7% лишь в конце 2020 года, а на конец 2019 года прогнозирует показатель на уровне 7,25%. Ранее Сбербанк ожидал ключевую ставку ЦБ на уровне 6,5% на конец 2019 года и 2020 года.

Кредиты юрлицам

Сбербанк повысил прогноз темпов роста кредитов юридическим лицам в России в 2018 году до 8−10% с 7−9%. Темпы роста кредитов юрлиц в банке будут выше, чем в целом в банковском секторе.

Также Сбербанк повысил прогноз по темпам роста корпоративных депозитов в банковском секторе РФ до 10−13% с 5−8% и по розничным депозитам в целом в секторе до 10−12% с 6−9%, пишет bfm.ru. При этом Сбербанк ожидает, что темпы роста корпоративных депозитов в кредитной организации будут выше, чем среднеотраслевые.

Госбанк сохранил прогноз прироста розничного кредитного портфеля на уровне 16−19%, улучшив прогноз по приросту вкладов населения по итогам года до 10−12% с 6−9%.

Прибыль

Чистая прибыль группы Сбербанка в первом полугодии выросла на 21,4%, до 427,4 млрд рублей.

Факт

Доллар к окончанию основных торгов 23 августа закрепился на отметке 68 рублей. В первой половине дня он превышал порог в 69 рублей, пишет bfm.ru. Разворот произошел после того, как ЦБ перестал покупать валюту для Минфина.