Почему снова растет курс доллара и сколько это продлится?

21 июня лучшие курсы покупки долларов в банках в Барнауле составляли 62,5-63 рубля, курсы продажи — 63,79-64,29, по данным Алтайского банковского союза. Евро банки покупали по 72,88-73,84, продавали по 74-75 рублей.

22 июня курс покупки доллара остался практически прежним. Курс продажи подрос: большинство банков дешевле, чем по 64 рубля, его не предлагают.

Евро в банках тоже подорожало: самый низкий курс, по которому его можно было приобрести в Барнауле, 74,30 рубля. Самый выгодный курс приобретения евро банком — 73,06. Однако в течение дня курсы могут измениться.

Прогноз: осенью — до 70 рублей

Наталия Орлова из Альфа-Банка, полагает, что потенциал ослабления рубля пока выглядит ограниченным.

Наталия Орлова,

руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка:

— Курс рубля сильно ослаб уже с апреля и цены на нефть остаются высокими, что дает российской валюте определенную защиту. На мой взгляд, потенциал ослабления пока выглядит ограниченным. Главным риском я считаю новые санкции, как было видно в апреле, это провоцирует выход курса на новые уровни.

Старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук полагает, что к осени, курс может составить 65-67 рублей за доллар. Но это базовый сценарий. Возможный сценарий — 70 рублей за доллар: это произойдет, если случится что-то серьезное — например, какая-то развивающаяся экономика испытает серьезные проблемы, сказал он "Российской газете".

А начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов полагает, что россиянам стоит снова готовиться к росту курса доллара и планка в 70 рублей грозит оказаться не самым суровым антирекордом. Объясняет он прогноз тем, что, по мнению Минфина, России нужен слабый рубль для увеличения поступлений от экспортных сделок, пишет "Московский комсомолец".

Причины роста

Советник по макроэкономике гендиректора "Открытие брокер" Сергей Хестанов полагает, что в краткосрочном плане на рост курс доллара оказали влияние заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары) и ответ китайского руководства, которые свидетельствуют: между странами может разгореться торговая война, сообщает "Новая газета".

Роман Ткачук объясняет: на общем негативном фоне инвесторы выводят средства из валют развивающихся стран, поскольку они традиционно считаются рискованными активами, в более устойчивые, какими являются доллары.

О влиянии возможных торговых войн между двумя экономическими гигантами говорит и Орлова.

Наталия Орлова,

руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка:

— Ослабление рубля соответствует общей тенденции выхода капиталов из стран развивающихся рынков на фоне опасений по поводу повышения ставки ФРС и роста рисков торговых войн.

Все может измениться

Впрочем, по мнению Наталии Орловой, ситуация может быстро измениться.

Наталия Орлова,

руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка: