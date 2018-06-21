Глава Минфина рассказал о долларах по 50 рублей

Если бы не было бюджетного правила, при котором Минфин РФ направляет все дополнительные нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния, доллар в настоящее время стоил бы 50 рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет RNS.
"Хочу сказать, что если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел бы соотношение к цене доллара — примерно 1 доллар к 50 рублям. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели", — цитирует чиновника агентство.
По словам Силуанова, действующее бюджетное правило "направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля" (цитата ТАСС).
Официальный курс доллара на 21 июня — 63,62 рубля, пишет polit.ru.
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