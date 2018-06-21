Глава Минфина рассказал о долларах по 50 рублей

"Хочу сказать, что если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел бы соотношение к цене доллара — примерно 1 доллар к 50 рублям. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели", — цитирует чиновника агентство.