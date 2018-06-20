Россия установила рекорд по числу долларовых миллионеров

Число долларовых миллионеров выросло до рекордной отметки (в 2008 году в России их было вдвое меньше — всего 97,1 тыс. человек). Однако по сравнению с прошлым годом рост резко замедлился. В 2016 году число долларовых миллионеров в России выросло сразу на 19,7%, что стало самым высоким результатом в мире.

В 2017 году по темпам роста численности миллионеров Россия стала одним из аутсайдеров. Результат оказался более чем в два раза ниже среднемирового (+9,5%, с 16,515 млн до 18,1 млн) и в 5 раз ниже, чем в Индии (+20%, с 219 тыс. до 263 тыс., благодаря этому скачку Индия обошла по численности миллионеров Нидерландов).

По общему числу миллионеров России пока по-прежнему занимает 15-е место в мире, обгоняя Саудовскую Аравию (179 тыс.), Бразилию (171 тыс.) и Норвегию (170 тыс.), но заметно уступает Южной Корее (243 тыс.), Канаде (377 тыс.) и Великобритании (575 тыс.).

Бесспорными лидерами остаются "денежные мешки" из США — их к концу 2017 года насчитывалось 5,285 млн человек. В первую тройку вошли представители Японии и Германии.