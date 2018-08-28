«Поведение» валюты: глава Минфина высказался по поводу курса рубля

Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов высказался по поводу курса рубля. Поведение валюты зависит от разных факторов и предсказать его невозможно, уверен г-н Силуанов.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут. Второе — это ставка в Штатах <ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США>. Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов. Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление это повлияло», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что российское правительство подготовилось к новым американским санкциям, в частности к запрету на покупку госдолга. По словам Силуанова, у властей есть пакет мер, как действовать в этой ситуации, но подробности он не привел, пишет bfm.ru.

Рубль на прошлой неделе резко упал. Это произошло после того, как Центробанк в интересах Минфина начал закупать валюту. И только когда курс превысил 69 рублей за доллар, ЦБ остановил закупки.

Мнение эксперта

Исполнять бюджет с таким слабым рублем на порядок проще, уверен гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. По мнению эксперта, выполнить бюджет при слабом рубле — это идеальная ситуация, когда еще нефть дорогая. При «главной задаче», которую поставил президент РФ Владимир Путин — поиск денег везде, где только можно, и выполнение бюджета.

Константин Симонов,

гендиректор Фонда национальной энергобезопасности:

Сегодня баррель нашей нефти стоил свыше пяти тысяч рублей. Такого вообще в истории не было. И мы это все понимаем, но ведь надо это как-то объяснить, потому что возникает такая странная ситуация: нефть дорогая, санкции не катастрофичные, а рубль почему-то падает. Я объясняю почему: он падает, потому что так правительство решает проблему с бюджетом. И решает довольно просто. Но, с другой стороны, конечно, вопросы возникают. И здесь нам объясняют, что рубль является обычным рыночным инструментом, что он подвержен влиянию спекулянтов, рисков, что простой человек вообще не в состоянии определить его курс.

«Пусть он даже это не пытается сделать, потому что здесь нет никакого вроде как решения правительства. Здесь нет никаких интриг, связанных с политикой Центрального банка. Есть стихия рыночная, куда она занесет, неясно, поэтому не пытайтесь, дорогие граждане, предсказать, в какую сторону двинется рубль», — продолжает Константин Симонов.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила запасы золота на 26,1 тонн в июле в условиях усиливающихся санкций со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты назвали эту экономическую меру в условиях финансовой войны России «умным шагом» президента РФ.

В то же время Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2018—2020 годах.

Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

С начала 2018 года курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 10,37 рубля (на 18%), до 68 рублей.