Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте

Если в течение полугода с карточки не снимаются средства, то получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Граждане, которые за счет помощи детей или сделанных накоплений долгое время не обналичивают карту, через шесть месяцев могут столкнуться с блокировкой. Таким образом закон защищает финансы государства от „лишних“ трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Чтобы выплаты возобновились, придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ, указывает «РГ». Если выдано исполнительное производство, то приставам не составит труда заблокировать карту для списания необходимых средств.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каком случае пенсия пожилому человеку перестанет начисляться на банковскую карту.

«Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту „Мир“. Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который вы получаете пенсию, карту „Мир“. Если в указанный срок перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты банками не будут зачисляться», — заявили в ПФР.

Переходный период по картам «Мир» продлили до 1 октября. Но это вовсе не значит, что пенсионерам нужно тянуть до этого дня. Лучше сразу сходить в банк и попросить оформить новую карту данной платежной системы, а реквизиты карты затем передать в ПФР.

«Если до 1 октября перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты не будут зачислены. Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты», — резюмируют в ПФР.