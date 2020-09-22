Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте

«Граждане, которые за счет помощи детей или сделанных накоплений долгое время не обналичивают карту, через шесть месяцев могут столкнуться с блокировкой. Таким образом закон защищает финансы государства от „лишних“ трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу», — пояснил эксперт агентству «Прайм».
Чтобы выплаты возобновились, придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда.
Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ, указывает «РГ». Если выдано исполнительное производство, то приставам не составит труда заблокировать карту для списания необходимых средств.
Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каком случае пенсия пожилому человеку перестанет начисляться на банковскую карту.
«Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту „Мир“. Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который вы получаете пенсию, карту „Мир“. Если в указанный срок перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты банками не будут зачисляться», — заявили в ПФР.
Переходный период по картам «Мир» продлили до 1 октября. Но это вовсе не значит, что пенсионерам нужно тянуть до этого дня. Лучше сразу сходить в банк и попросить оформить новую карту данной платежной системы, а реквизиты карты затем передать в ПФР.
«Если до 1 октября перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты не будут зачислены. Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты», — резюмируют в ПФР.