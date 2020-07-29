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В ПФР рассказали, когда и кому прекратят выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каком случае пенсия пожилому человеку перестанет начисляться на банковскую карту.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

«Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту „Мир“. Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который вы получаете пенсию, карту „Мир“. Если в указанный срок перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты банками не будут зачисляться», — заявили в ПФР.

Переходный период по картам «Мир» продлили до 1 октября. Но это вовсе не значит, что пенсионерам нужно тянуть до этого дня, пишет primpress.ru. Лучше сразу сходить в банк и попросить оформить новую карту данной платежной системы, а реквизиты карты затем передать в ПФР.

«Если до 1 октября перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты не будут зачислены. Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты», — резюмируют в ПФР.

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