В ПФР рассказали, когда и кому прекратят выплаты пенсий

«Те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты, должны оформить карту „Мир“. Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который вы получаете пенсию, карту „Мир“. Если в указанный срок перевод на карту „Мир“ не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты банками не будут зачисляться», — заявили в ПФР.