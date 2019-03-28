Эксперт: в 2019 году доллар взлетит сразу на 10 рублей

Минувшая неделя показала, что огульная скупка «риска» подходит к концу, заявил «РГ» Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании «ФинИст». По словам эксперта, позитивных тенденций в отношении рубля на второй квартал 2019 года ждать не стоит.

В течение текущей недели можно ожидать продолжения небольшого ослабления рубля до отметок 65−65,20 по отношению к доллару и до 73,30 по отношению к евро.

Что касается более долгосрочных прогнозов (на второй квартал 2019 года), то каких-то значимых позитивных событий для рубля не ожидается.

Зато просматривается три главных риска для национальной валюты на этот период.

Риски

Введение серьезного пакета американских санкций, особенно направленных против российского госдолга. В случае массового вывода капитала иностранными спекулянтами, рубль может ослабеть до 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро.

Снижение цен на нефть в район 54−55 долларов за баррель (марка WTI) под давлением избыточного предложения на фоне сжимающегося спроса (из-за всеобщего замедления мировой экономики). Это даст дополнительно ослабление российской валюты на 1,5 рубля к доллару и на один рубль к евро.

Провал американо-китайских торговых переговоров, возобновление с новой силой торговых войн и, как следствие, массовый отток капитала с развивающихся рынков. Это даст дополнительно ослабление российской национальной валюты на 2 рубля к доллару и на один рубль к евро.

Совокупное воздействие этих негативных сценариев может уронить отечественную валюту до уровней 75 рублей за доллар (на 28 марта по данным ЦБ — 64,59 рубля) и 77−78 рублей за евро (72,71 рубля).

Так что самое время подумать о покупке валюты.

Прогнозы ранее

Между тем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в январе предсказал отказ от доллара во всем мире — во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС он выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать.

Аналитики Сбербанка считают, что средний курс доллара в 2019 и 2020 году будет равен 65−70 рублям.

По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 — 63,8 рубля.