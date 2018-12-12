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Экономика
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Сбербанк спрогнозировал курс рубля на два года

Средний курс доллара в 2019-м и 2020 году будет равен 65−70 рублям, считают аналитики Сбербанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию кредитного учреждения.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.

Ранее свой прогноз представило Минэкономразвития — средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020-м — 63,8 рубля.

Также специалисты Сбербанка дали прогноз по росту российской экономики, пишет Lenta.ru. По их версии, в ближайшие два года он составит 1,4−2 процента (1,3 процента в 2019 году и два процента в 2020-м по прогнозу Минэкономразвития).

Годовая инфляция в 2019-м и 2020 году достигнет 4−5 процентов, прогнозирует «Сбер». Минэкономразвития ранее говорило о 4,6 и 3,4 процента в 2019 и 2020 годах соответственно.

Ране сообщалось, что российский рубль вернул себе звание самой рискованной валюты в мире. На рубль продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций.

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