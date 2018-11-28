Российский рубль вернул себе звание самой рискованной валюты

Российский рубль впервые с середины мая стал самой рискованной национальной валютой в мире. Турецкая лира уступила это звание, пишет Bloomberg .

Турецкая лира укрепила свои позиции после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Этому поспособствовали как снятие администрацией Дональда Трампа части ограничений в адрес Турции, так и действия ЦБ этой страны, повысившего ключевую ставку до 24%. В своих расчетах агентство основывается на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке.

На рубль продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций, отмечает РБК.

При этом трейдеры стали меньше доверять российской валюте после инцидента в Черном море, где пограничники задержали украинские военные корабли, нарушившие государственную границу, пишет bfm.ru.

Между тем в 2019 году курс рубля заметно снизится вне зависимости от санкций США, считают эксперты Внешэкономбанка. При этом до конца 2018 года курс рубля будет относительно стабилен.

За доллар — 90 рублей

Курс доллара может вырасти до 80−90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50−55 за баррель. При этом внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся.

Об этом говорится в докладе «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019−2024 годы» аналитиков Института Гайдара — Алексея Ведева, Сергея Дробышевского и Марии Казаковой.