Эксперты рассказали о «поведении» рубля в 2019 году

В 2019 году курс рубля заметно снизится вне зависимости от санкций США, считают эксперты Внешэкономбанка. При этом до конца 2018 года курс рубля будет относительно стабилен, сообщает « Интерфакс ».

«Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля заметно снизится», — заявил зампредседателя и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на международной бизнес-конференции KEF-2018 в Минске.

«Санкции оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики, это проявляется в дестабилизирующем влиянии на финансовом и валютном рынках», — отметил Клепач. Россия в настоящее время «отрезана от мирового рынка заимствований», уверен представитель ВЭБ.

Клепач сообщил, что из-за ожидания нового портфеля санкций можно ожидать дальнейшего оттока капитала из страны, пишет polit.ru.

В 2018 году отток капитала из России превысит 60 млрд долларов, что вдвое выше официального прогноза властей, уверен Клепач.

Прогноз Сбербанка

В августе Сбербанк прогнозировал средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

За доллар — 90 рублей

Курс доллара может вырасти до 80−90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50−55 за баррель. При этом внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся.

Об этом говорится в докладе «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019−2024 годы» аналитиков Института Гайдара — Алексея Ведева, Сергея Дробышевского и Марии Казаковой.