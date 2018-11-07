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Эксперты рассказали о «поведении» рубля в 2019 году

В 2019 году курс рубля заметно снизится вне зависимости от санкций США, считают эксперты Внешэкономбанка. При этом до конца 2018 года курс рубля будет относительно стабилен, сообщает «Интерфакс».

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

«Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля заметно снизится», — заявил зампредседателя и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на международной бизнес-конференции KEF-2018 в Минске.

«Санкции оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики, это проявляется в дестабилизирующем влиянии на финансовом и валютном рынках», — отметил Клепач. Россия в настоящее время «отрезана от мирового рынка заимствований», уверен представитель ВЭБ.

Клепач сообщил, что из-за ожидания нового портфеля санкций можно ожидать дальнейшего оттока капитала из страны, пишет polit.ru.

В 2018 году отток капитала из России превысит 60 млрд долларов, что вдвое выше официального прогноза властей, уверен Клепач.

Прогноз Сбербанка

В августе Сбербанк прогнозировал средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

За доллар — 90 рублей

Курс доллара может вырасти до 80−90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50−55 за баррель. При этом внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся.

Об этом говорится в докладе «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019−2024 годы» аналитиков Института Гайдара — Алексея Ведева, Сергея Дробышевского и Марии Казаковой.

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