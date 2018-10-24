Аналитики рассказали, когда доллар взлетит до 90 рублей

Курс доллара может вырасти до 80−90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50−55 за баррель. При этом внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся.

Об этом говорится в докладе «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019−2024 годы» аналитиков Института Гайдара — Алексея Ведева, Сергея Дробышевского и Марии Казаковой, пишет РБК.

«По нашему мнению, при предполагаемом снижении цен на нефть на 25% от текущего уровня, продолжении действия бюджетного правила, предполагающего покупки валюты на внутреннем рынке в ФНБ, и сохранении внешних санкций риск более быстрого падения курса рубля, выход его на уровень 80−90 руб. за доллар при цене нефти $50−55 за баррель очень высок», — говорится в отчете.

Статья опубликована в совместном сборнике аналитиков института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития «Мониторинг экономической ситуации в России», пишет bfm.ru.

Прогнозы на 17 лет и три года

Российские финансисты спрогнозировали курс рубля на 17 лет. Минфин опубликовал прогноз по курсу рубля до 2035 года, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе РФ.

В 2017—2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 рублей, в 2021—2025-м — 66,4 рублей, в 2026—2030 годах — 71,1 рублей, а в 2031—2035-м — 73,9, следует из документа.

Речь идет о номинальных показателях. Реальный эффективный курс рубля должен остаться относительно стабильным.

Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.

Будущее нацвалют России и США

Установка памятника рублю. vk.com/sportparkbarnaul

Ранее Кудрин рассказал о будущем доллара и рубля в российской экономике.

В ближайшие 20 лет России не удастся перейти на торговлю в исключительно национальной валюте, потому что в этом случае не удастся закупать товары и технологии в Европе, заявил на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил провести дедолларизацию российской экономики и рассчитываться с другими государствами в других валютах, например в юанях, евро и рублях.