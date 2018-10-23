Кудрин рассказал о будущем доллара и рубля в российской экономике

В ближайшие 20 лет России не удастся перейти на торговлю в исключительно национальной валюте, потому что в этом случае не удастся закупать товары и технологии в Европе, заявил на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Россия закупает технологии, товары и материалы на всем мировом рынке. Ключевым партнером по импорту является Европа. Но за национальную валюту мы с ней не сможем торговать, нам будут продавать все только за евро или доллары. Вот почему нам в балансе необходимо иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировым резервам, то есть долларов, евро, франков, фунтов, йен», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты рассказал и о перспективах китайской национальной валюты.

«Юань, кстати, не является конвертируемой валютой, так что за него нам тоже вряд ли что-то продадут на мировых рынках, если мы хотим покупать современный и нужный нам товар. Если мы и перейдем на торговлю в национальной валюте, то в первую очередь с теми странами, которые сами хотят что-то у нас купить. Но, как вы понимаете, наш экспорт очень ограничен. Им и ограничивается будущий масштаб вот этих расчетов в национальных валютах. Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, большая часть торговли будет осуществляться на мировую конвертируемую валюту, то есть доллары и евро», — отметил Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, перейти полностью на торговлю только в национальной валюте «просто невозможно», пишет «Росбалт». Но вполне разумной мерой является увеличение доли такой торговли с Китаем с Индией, то есть странами, имеющими с Россией взаимный интерес.

Для доллара как универсальной расчетной единицы наступят тяжелые времена, как только будут созданы механизмы минимизации рисков волатильности национальных валют, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил провести дедолларизацию российской экономики и рассчитываться с другими государствами в других валютах, например в юанях, евро и рублях.

Санкции

В августе в американский конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значился Внешэкономбанк.

Этот законопроект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики.

«План Костина»

Глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности «плана Костина» стали известны широкой публике.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о поддержке Минфином «плана Костина». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает многие предложения главы ВТБ по дедолларизации российской экономики, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что ЦБ РФ уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

Реакция главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф резко отреагировал на заявление по отказу РФ от доллара, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин. Конвертация долларовых вкладов россиян в рубли в качестве ответа на американские санкции не рассматривается.

«Я могу сказать, что такого рода варианты… не рассматриваются и не рассматривались ни в каких, даже в самых страшных сценариях», — заявил Греф.