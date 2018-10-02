Глава ВТБ заявил, что Путин поддержал идею отказа от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики, пишут РИА Новости.

«В целом, да», — сказал Костин, отвечая на вопрос, поддержал ли президент его предложения по дедолларизации. Костин уточнил, что о полном отказе от доллара речи не идет.

Санкции

В августе в американский конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значился Внешэкономбанк.

Этот законопроект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики.

«План Костина»

Глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности «плана Костина» стали известны широкой публике.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о поддержке Минфином «плана Костина». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает многие предложения главы ВТБ по дедолларизации российской экономики, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что ЦБ РФ уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

Реакция главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф резко отреагировал на заявление по отказу РФ от доллара, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин. Конвертация долларовых вкладов россиян в рубли в качестве ответа на американские санкции не рассматривается.

«Я могу сказать, что такого рода варианты… не рассматриваются и не рассматривались ни в каких, даже в самых страшных сценариях», — цитирует Грефа RNS.