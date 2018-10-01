Российские финансисты спрогнозировали курс рубля на 17 лет

Минфин опубликовал прогноз по курсу рубля до 2035 года, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе РФ.

В 2017—2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 рублей, в 2021—2025-м — 66,4 рублей, в 2026—2030 годах — 71,1 рублей, а в 2031—2035-м — 73,9, следует из документа.

Речь идет о номинальных показателях. Реальный эффективный курс рубля должен остаться относительно стабильным.

Таргетирование инфляции на уровне 4% и покупка валюты для резервов обеспечат «стабильность государственных финансов» и «снижение зависимости» экономики от цен на нефть, уверены в ведомстве. Ожидается, что это поможет надолго закрепить процентные ставки на низком уровне, пишет «Росбалт».

Также минфин прогнозирует, что рост ВВП составит 1,7% в среднем в 2017—2020 годах, а в следующие 15 лет ускорится до 3,2—3,3% в год.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара к рублю в 2018—2020 годах.

Так, Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля против предыдущего прогноза на отметке 60,7 рубля. Прогноз по среднему курсу доллара в 2019 году повышен до 66,5 рубля с 62,5 рубля, а в 2020 году — до 67 рублей с 63 рублей.