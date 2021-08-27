27 августа 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Эксперт спрогнозировал новый инфляционный шок в России после выборов

Перед выборами ритейлеры «придерживают» цены, но в 4-м квартале года это прекратится и произойдет скачкообразный компенсирующий рост цен, считает экономист Андрей Нечаев. Свое мнение он высказал в авторской колонке на «Эхе Москвы».

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

«В целом есть все основания ждать нового инфляционного шока», — уверен он.

Кроме того, по оценкам экспертов, одноразовые «президентские» выплаты семьям с детьми, пенсионерам и военным за короткий срок (август-сентябрь) «ускорят инфляцию как минимум на 0,2−0,3 процентных пункта».

Нечаев отметил — уже сейчас после месячной паузы инфляция вновь набирает обороты. о оценкам Росстата, потребительские цены в РФ повысились на 6,46% в годовом сопоставлении после роста на 6,5% в июне. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция составила в июле 0,31%, а с начала года (к декабрю-2020) цены выросли на 4,51%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2021 год составляет 4,3% (оценка была пересмотрена с 3,7%), у Центробанка — 4,7−5,2% (против прежнего диапазона в 3,7−4,2%), пишет «Росбалт».

Между тем инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы. Показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. По информации регионального отделения Банка России, в этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость