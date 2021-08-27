Эксперт спрогнозировал новый инфляционный шок в России после выборов

Перед выборами ритейлеры «придерживают» цены, но в 4-м квартале года это прекратится и произойдет скачкообразный компенсирующий рост цен, считает экономист Андрей Нечаев. Свое мнение он высказал в авторской колонке на « Эхе Москвы ».

«В целом есть все основания ждать нового инфляционного шока», — уверен он.

Кроме того, по оценкам экспертов, одноразовые «президентские» выплаты семьям с детьми, пенсионерам и военным за короткий срок (август-сентябрь) «ускорят инфляцию как минимум на 0,2−0,3 процентных пункта».

Нечаев отметил — уже сейчас после месячной паузы инфляция вновь набирает обороты. о оценкам Росстата, потребительские цены в РФ повысились на 6,46% в годовом сопоставлении после роста на 6,5% в июне. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция составила в июле 0,31%, а с начала года (к декабрю-2020) цены выросли на 4,51%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2021 год составляет 4,3% (оценка была пересмотрена с 3,7%), у Центробанка — 4,7−5,2% (против прежнего диапазона в 3,7−4,2%), пишет «Росбалт».

Между тем инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы. Показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. По информации регионального отделения Банка России, в этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).