Эксперт Центробанка предупредил о резком росте цен

В январе инфляция вырастет до 5% в годовом выражении, рассказал на Гайдаровском форуме глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов.

Причиной разгона инфляции он назвал повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

«Это как раз отвечает тому, как мы видим инфляцию. Нужно сказать, что в том диапазоне оценок, что мы давали — 0,6−1,5 процентных пункта для возможного влияния НДС на общий прирост цен», — отметил Морозов, слова которого приводит «Газета.Ru».

Годовая инфляция вернется к целевым показателям в 4% в первом квартале 2020 года, предполагает г-н Морозов.

Между тем ряд экспертов отмечают противоречия в рамках проводимой ЦБ политики по сдерживанию инфляции. По словам главного экономиста «ВТБ капитала» Александра Исакова, в данный момент политика регулятора очень неопределенная: непонятно, какое следующее решение примет ЦБ.

Банк России сам участвует в разгоне инфляции, считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, пишет ura.ru. По ее мнению, дополнительное давление на валютные рынки создали средства, выделенные на санацию банков: судя по балансам регулятора, это 2,6 трлн рублей.

Пик инфляции

В декабре 2018 года Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019−2021 годы. В следующем году Центробанк ожидает увеличения инфляции — до 5−5,5% с возможным пиковым значением в 6% в I квартале.