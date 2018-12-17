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Экономика
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Центробанк рассказал о пике инфляции

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019−2021 годы. В следующем году Центробанк ожидает увеличения инфляции — до 5−5,5% с возможным пиковым значением в 6% в I квартале.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Больше всего на рост цен повлияет повышение НДС до 20%. Между тем уже в 2020 году регулятор ожидает стабилизации инфляции и возвращения показателя на уровень 4%.

Но главное изменение — прогноз по ценам на нефть, пишут «Известия». В 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63, ожидает ЦБ. Ожидания связаны с увеличением добычи нефти в США и смягчением условий импорта топлива из Ирана.

Ранее сообщалось, что согласно представлениям МЭР, после 2024 года ожидается позитивный демографический тренд: начнет расти экономически активное население, изменится и структура рабочей силы. В части производительности труда прогнозируется прямо противоположная ситуация — показатель будет расти до 2024 года, а затем будет замедляться.

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