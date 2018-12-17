Центробанк рассказал о пике инфляции

Больше всего на рост цен повлияет повышение НДС до 20%. Между тем уже в 2020 году регулятор ожидает стабилизации инфляции и возвращения показателя на уровень 4%.
Но главное изменение — прогноз по ценам на нефть, пишут «Известия». В 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63, ожидает ЦБ. Ожидания связаны с увеличением добычи нефти в США и смягчением условий импорта топлива из Ирана.
Ранее сообщалось, что согласно представлениям МЭР, после 2024 года ожидается позитивный демографический тренд: начнет расти экономически активное население, изменится и структура рабочей силы. В части производительности труда прогнозируется прямо противоположная ситуация — показатель будет расти до 2024 года, а затем будет замедляться.