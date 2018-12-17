Центробанк рассказал о пике инфляции

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019−2021 годы. В следующем году Центробанк ожидает увеличения инфляции — до 5−5,5% с возможным пиковым значением в 6% в I квартале.