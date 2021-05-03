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Экономика

Эксперт заявил об опасности вложений в доллар

Для курса американской валюты гораздо большую угрозу, чем политика дедолларизации, представляют массированные вливания денег, проводимые администрацией США, заявил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов, пишет «Прайм».

Доллары.
Доллары.
СС0

«Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей», — отметил он.

Аналитик добавил — для курса американской валюты угрозу представляет наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета.

Дроздов предположил, что «доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют», пишет «Росбалт».

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия должна сократить использование доллара до минимума.

А директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал, что россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. он отметил, что рубль не всегда выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом, но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять.

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