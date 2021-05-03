Эксперт заявил об опасности вложений в доллар

«Каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов опасаться оснований нет. Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей», — отметил он.

Аналитик добавил — для курса американской валюты угрозу представляет наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета.

Дроздов предположил, что «доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют», пишет «Росбалт».

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия должна сократить использование доллара до минимума.

А директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал, что россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. он отметил, что рубль не всегда выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом, но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять.