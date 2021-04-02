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Экономика

Россиянам посоветовал не менять рубли на доллары

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал агентству «Прайм», что россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Зюриков отметил, что рубль не всегда выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом, но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять.

«Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, то можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — подчеркнул финансист.

По его словам, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте — покупки или поездка за рубеж.

Однако бывают случаи, когда ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, лучше перевести в рубли.

«Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара», — пояснил Зюриков.

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