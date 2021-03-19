Россиянам рассказали, как быстро заиметь миллион. Можно не копить деньги под подушкой

Финансовый советник Анна Харченко рассказала « Прайму », как заработать первый миллион рублей, при этом не имея прибыльного бизнеса.

Харченко подчеркнула, что недостаточно складывать деньги под подушкой, чтобы получить миллион. Однако можно отнести в банк и открыть депозит или купить ценные бумаги.

«Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше», — отметила она.

Если на депозите можно заработать 4−5%, а на облигациях — 6−7%, то покупка акций может принести 15−20%. А если не пугает риск, можно присмотреться к IPO и криптовалюте.

«Еще быстрее увидеть приятные цифры на счете получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?» — добавила Харченко.

Ранее россиянам посоветовали скупать «ослабевшие» евро и доллары, чтобы заработать на «усилившимся» рубле.