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Экономика

Россиянам рассказали, как быстро заиметь миллион. Можно не копить деньги под подушкой

Финансовый советник Анна Харченко рассказала «Прайму», как заработать первый миллион рублей, при этом не имея прибыльного бизнеса.

Миллионы рублей.
Миллионы рублей.
t.me/c/1120063795.

Харченко подчеркнула, что недостаточно складывать деньги под подушкой, чтобы получить миллион. Однако можно отнести в банк и открыть депозит или купить ценные бумаги.

«Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше», — отметила она.

Если на депозите можно заработать 4−5%, а на облигациях — 6−7%, то покупка акций может принести 15−20%. А если не пугает риск, можно присмотреться к IPO и криптовалюте.

«Еще быстрее увидеть приятные цифры на счете получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?» — добавила Харченко.

Ранее россиянам посоветовали скупать «ослабевшие» евро и доллары, чтобы заработать на «усилившимся» рубле.

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