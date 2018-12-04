Эксперты Кудрина признали убыточной конфискацию имущества

Расходы Росимущества на хранение конфиската в 2017 году превысили прибыль от его продаж, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

В 2017 году расходы на хранение составили 222 млн рублей, а от реализации удалось выручить 180 млн рублей. За первое полугодие 2018 года потрачено 62 млн рублей, прибыль составила 64 млн рублей. На продажу идет меньше одного процента конфискованного имущества, сообщает ведомство.

По данным Счетной палаты, предпродажная подготовка длится «необоснованно» долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме проходят не во всех регионах. Также вызвала сомнения адекватность оценки конфискованного имущества, пишет ura.ru. Так, в Новосибирске стоимость шести наручных часов известных брендов сначала оценили в 136 тыс. рублей, а после повторной оценки — в 1,3 млн рублей.

Аудиторы также заметили случаи демпинга на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската. Были случаи, когда исполнители сами доплачивали за контракт, а имущество впоследствии могло быть похищено.

Счетная палата отправила результаты отчета о проверке в ФСБ и Генпрокуратуру, а также в Совет Федерации и Госдуму.