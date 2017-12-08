Конфискация и "злачные места": генпрокурор и глава СКР рассказали о коррупции в стране

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал "Коммерсанту" о своем убеждении, что коррупционеров нужно пугать не жесткостью наказания, а его неотвратимостью.
Генпрокурор напомнил, что в 2018 году начнет работать публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опасение попасть в черный список должно будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов.
После вмешательства прокуроров в связи с утратой доверия за последние несколько лет уволено почти 1500 должностных лиц. Оданко Чайка подчеркнул, что статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний. "Нельзя забывать о том, что коррупционная преступность характеризуется высокой степенью латентности. Из года в год число выявляемых преступлений этой категории растет. Так, в 2014 году количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности составило 32?200, в 2015 году — 32?400, в 2016 году — 32?900, а за девять месяцев 2017 года — 24?800", — приводит издания слова Чайки.
Одной из основных причин роста количества выявляемых прокурорами нарушений Чайка называет продолжающееся совершенствование антикоррупционного законодательства. В основном выявляются несоблюдение чиновниками запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Также прокурорами выявляются факты коррупционных нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг, пишет znak.com.
А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, служащие каких ведомств проходят по делам о взятках и как эффективнее бороться с коррупцией.
"Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие", — заметил Бастрыкин. Он привел данные о том, что в числе обвиняемых — 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения. Более 400 обвиняемых — это прокуроры, судьи, следователи, адвокаты.
Также он повторил свою идею о необходимости "ввести конфискацию имущества в качестве вида уголовного наказания как наиболее превентивную и ожидаемую в обществе меру". Причем предполагается изымать в том числе и имущество, переданное членам семьи или иным лицам.
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