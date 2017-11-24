Генпрокуратура заинтересовалась известным онкоцентром из-за платных услуг

В распоряжении информагентства имеется представление Генпрокуратуры РФ по результатам проверки центра за 2015 год. Подлинность документа ТАСС подтвердили два источника в сфере здравоохранения. В частности, согласно данным Генпрокуратуры, 108 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь на платной основе, хотя она должна была им оказываться бесплатно.

Проверку ведомство проводило в связи с обращением Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). В пресс-службе организации уточнили, что о выявленных за 2015 год случаях оказания медицинской помощи на платной основе были разосланы соответствующие уведомления в Московский территориальный фонд ОМС, Министерство здравоохранения, Генеральную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Михаил Давыдов покинет пост директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина 27 ноября, когда закончится его контракт. Он также оставит должность главного внештатного специалиста Минздрава по онкологии до конца года. Как уточнял источник в здравоохранении, контракт с Давыдовым не был продлен в силу его возраста.

"Обычно с таких мест не уходят сами", — ранее заявил президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.

"Проблемы с лекарствами для онкологических больных меньше не становятся, скандалов вокруг взяток научного центра им. Блохина было очень много", — напомнил собеседник и добавил, что "пациенты постоянно жалуются на вымогательство".

"Я не думаю, что многое изменится с приходом нового главного специалиста, потому что не они устанавливают общие правила", — сообщил Саверский, заметив однако, что, по его мнению, попытка "все же изменить систему" и "сделать так, чтобы люди, у которых немного шансов, не оказывались бы еще и в тисках денежных, и в тисках бизнес-цинизма" могла бы стать "важной задачей того, кто придет на это место".

В Минздраве РФ объясняют нехватку обезболивающих препаратов "человеческим фактором" и советуют обращаться на "горячую линию". Глава ведомства Вероника Скворцова ссылалась на нарушение "внутрирегиональной логистики" и слишком долгий процесс выдачи медикаментов со складов, пишет polit.ru.

Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70 годами, вступил в силу 1 октября 2017 года. 11 октября Давыдов отметил 70-летний юбилей.

В поддержку Давыдова выступили депутат Иосиф Кобзон, некоторые российские артисты и врачи, пишет bfm.ru.

Между тем источник RNS в медицинских кругах заявил, что на освобождающийся пост рассматривается кандидатура директора Московского Научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрея Каприна.

Давыдов занимает пост директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина с 2001 года. До этого возглавлял НИИ клинической онкологии центра. Учреждение неоднократно оказывалось в центре финансовых скандалов. Так, в 2012 году Росздравнадзор выявил нарушения в работе медучреждения, в том числе поборы с пациентов. В 2015 году СМИ сообщали, что один из хирургов центра задержан по подозрению в покушении на мошенничество, после того как потребовал денег за операцию, которую должны были провести по квоте, пишет bfm.ru.