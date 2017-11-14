Попытка изменить систему: главный онколог России уходит со своего поста

Скорее всего, Давыдов уволится 27 ноября. Помимо должности главного онколога он также откажется и от должности директора Российского онкологического центра им. Блохина.

Официальный представитель Минздрава России, директор ведомственного департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай эту информацию не опроверг, однако от дальнейших комментариев отказался.

Главный внештатный онколог Минздрава России Михаил Давыдов подтвердил, что покидает свой пост.

"Обычно с таких мест не уходят сами", — говорит президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.

"Проблемы с лекарствами для онкологических больных меньше не становятся, скандалов вокруг взяток научного центра им. Блохина было очень много", — напомнил собеседник агентства и добавил, что "пациенты постоянно жалуются на вымогательство".

"Я не думаю, что многое изменится с приходом нового главного специалиста, потому что не они устанавливают общие правила", — сообщил Саверский, заметив однако, что, по его мнению, попытка "все же изменить систему" и "сделать так, чтобы люди, у которых немного шансов, не оказывались бы еще и в тисках денежных, и в тисках бизнес-цинизма" могла бы стать "важной задачей того, кто придет на это место".

В Минздраве РФ объясняют нехватку обезболивающих препаратов "человеческим фактором" и советуют обращаться на "горячую линию". Глава ведомства Вероника Скворцова ссылалась на нарушение "внутрирегиональной логистики" и слишком долгий процесс выдачи медикаментов со складов, пишет polit.ru.

Между тем источник RNS в медицинских кругах заявил, что на освобождающийся пост рассматривается кандидатура директора Московского Научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрея Каприна.

Факт

В Барнауле работает лучший онколог страны — заведующий онкологическим отделением рентгенохирургических методов лечения, врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера Константин Мамонтов признан лучшим онкологом Российской Федерации.