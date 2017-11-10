В Москве умер писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщает РЕН ТВ. Ему было 69 лет.
Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных, пишет Lenta.ru.
В ноябре артистом было принято решение собороваться, юморист перешел из неоязычества в православие, сообщил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков. "Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин", — написал священник на странице в социальной сети, пишет 7days.ru.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил RT, что Михаил Задорнов скончался.
"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", — сказал он.
О дате и месте прощания будет известно позже.
Справка
Задорнов родился 21 июля 1948 года в латвийской Юрмале. Являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.
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