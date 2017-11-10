Самые известные шутки Михаила Задорнова

1. Самая короткая шутка про Америку: "Макдоналдс" — это ресторан.

2. Только у российских светофоров конец желтого и начало красного считается зеленым

3. Они не курят, не пьют, не ругаются матом — они животные!

4. Мы презираем Запад, однако это не мешает нам во всём его копировать

5. Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их не украли

6. Знаете ли вы, что последняя надежда российского футбола — это российский хоккей.

7. Во время выборов ставка делается на подавляющее большинство, которое и подавляется.

8. Население в России разделилось на тех, кто качает права, и тех, кто качает нефть.

9. Рождаемость надо увеличивать в постели, а не на совещаниях.

10. Нашему народу гораздо легче придумать вездеход, чем привести в порядок дороги

11. Никогда наша родина не бывает более беззащитной, чем 23 февраля вечером.

12. Примета. Если вас посадили в тюрьму, значит вы украли мало. Если вас посадили в Думу или правительство, значит вы украли много.

13. Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад.

14. Только русский человек может два часа внушать американцу, что мы страна придурков … и при этом сильно разозлиться, когда он согласится