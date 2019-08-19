Эксперты оценили зарплатные ожидания барнаульцев

Жителям Барнаула не только предлагают существенно более низкую зарплату, но и сами ожидания соискателей гораздо скромнее, чем по стране. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, которые проанализировали вакансии и резюме в Барнауле и сравнили их с общероссийскими данными.