Эксперты оценили зарплатные ожидания барнаульцев

Специалисты выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в краевом центре на 28% ниже общероссийской.
Ожидание соискателей, то есть та зарплата, которую указывают в резюме, меньше на 36%.
Самые популярные сферы у работодателей в Барнауле
- Продажи (27%),
- Рабочий персонал (14%),
- Производство (13%).
Самые популярные сферы у соискателей в Барнауле
- Начало карьеры, студенты (21%),
- Продажи (17%),
- Административный персонал (7%).
В среднем по стране на одну вакансию претендует примерно шесть человек, в Барнауле — 4. Самыми простыми для трудоустройства стали «Домашний персонал», «Страхование» и «Рабочий персонал».
Ранее страховое подразделение Сбербанка выяснило, какую зарплату россияне считают достойной.