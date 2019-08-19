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Экономика

Эксперты оценили зарплатные ожидания барнаульцев

Жителям Барнаула не только предлагают существенно более низкую зарплату, но и сами ожидания соискателей гораздо скромнее, чем по стране. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, которые проанализировали вакансии и резюме в Барнауле и сравнили их с общероссийскими данными.

Деньги.
Деньги.
СС0.

Специалисты выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в краевом центре на 28% ниже общероссийской.

Ожидание соискателей, то есть та зарплата, которую указывают в резюме, меньше на 36%.

Самые популярные сферы у работодателей в Барнауле

  • Продажи (27%),
  • Рабочий персонал (14%),
  • Производство (13%).

Самые популярные сферы у соискателей в Барнауле

  • Начало карьеры, студенты (21%),
  • Продажи (17%),
  • Административный персонал (7%).

В среднем по стране на одну вакансию претендует примерно шесть человек, в Барнауле — 4. Самыми простыми для трудоустройства стали «Домашний персонал», «Страхование» и «Рабочий персонал».

Ранее страховое подразделение Сбербанка выяснило, какую зарплату россияне считают достойной.

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