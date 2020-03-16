Эксперты оценят уровень «оцифровки» на сотнях предприятий Алтайского края

Уровень развития цифровых технологий планируется оценить на 150−200 предприятиях Алтайского края. Им предложат ответить на вопросы анкеты, которые покажут степень использования IT в бизнесе. Данные войдут в цифровой паспорт компании. Опрос проводит Комитет по развитию информационных технологий АлтТПП.

Анкетирование сформирует единый подход к оценке уровня цифрового развития на предприятиях разных отраслей и поможет составить их рейтинг.

По результатам опроса в регионе определят компании, которые достойны получить господдержку по программе «Цифровая экономика», сообщил Павел Плетнев, председатель рабочей группы по составлению цифровых паспортов предприятий.

Вузы будут использовать полученную информацию, чтобы составлять программы обучения студентов. «Они поймут, чему нужно учить сейчас, и специалисты с какой квалификацией будут нужны конкретным предприятиям через 5−10 лет», — рассказал Плетнев.

В опросе предложат поучаствовать крупным, средним и малым предприятиям из разных отраслей, в первую очередь членам АлтТПП. Но и те, кто не состоит в палате, смогут заполнить анкету о цифровизации на сайте.

Организаторы оставляют за собой право не публиковать цифровой паспорт компании, которая приняла участие в опросе, без объяснения причин. После анкетирования рабочая группа выберет пять предприятий, которые посетит лично.

Интернет. СС0

На какие вопросы нужно ответить

Анкета разделена на пять блоков: стратегия, процессы, ресурсы, продукт, люди. В каждом из них предлагается ответить на несколько вопросов об использовании того или иного инструмента. За каждый положительный ответ начисляется определенное количество баллов.

В зависимости от количества набранных баллов эксперты установят уровень цифровой зрелости предприятия. Всего их шесть — от низкого до драйвера цифровой трансформации.