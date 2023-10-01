Эксперты ожидают роста курса доллара

Аналитики не исключили роста курса доллара в октябре.

Курс доллара может преодолеть отметку в 100 рублей и достигнуть отметки в 105, указывают «Известия».

Хотя в начале октября курс будет колебаться около 97 рублей за доллар. Более 100 рублей за доллар аналитики прогнозируют на конец месяца, пишет Газета.Ru.

Ранее Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории — техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты.

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса.

Прогноз

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика.

Расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику, уверен эксперт.